تونس.. توقيف 8 أشخاص بتهمة التآمر على أمن الدولة

أعلنت السلطات القضائية التونسية، الثلاثاء، توقيف 8 أشخاص بينهم ناشط سياسي وموظفون في الدولة، بتهمة "تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية".

وقال مصدر قضائي لـ "إرم نيوز"، إنّ النيابة العامة بمحكمة القصرين (وسط غرب البلاد) أصدرت إذنا بالاحتفاظ بالأشخاص الثمانية المشتبه بهم.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ "التهم الموجهة إليهم هي التآمر على أمن الدولة وعقد اجتماعات سرية دون موجب قانوني وارتكاب أمر موحش بحق رئيس الجمهورية".

وأكّد أنّ "المشتبه بهم ناشط بأحد الأحزاب السياسية وموظفون في الدولة (بوزارات التربية والمالية والتعليم العالي) إضافة إلى أحد التجار الناشطين في تلك المنطقة".

ووفقا للمصدر فإنّ الأمر القضائي بتوقيف الأشخاص الثمانية "جاء بعد مداهمة قوات الأمن لمكان اجتماعهم في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر".

وأشار إلى أنّ "الوحدات الأمنية تمكنت من حجز هواتف وحواسيب تحتوي شبهات حول محاولة إفشال الاستحقاقات الانتخابية القادمة"، في إشارة إلى انتخابات المجالس المحلية المرتقبة الشهر المقبل، إضافة إلى التهكم على رئيس الجمهورية قيس سعيد".