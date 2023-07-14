الدعم السريع تعلن استيلاءها على 130 مركبة عسكرية من الجيش السوداني

وقالت قوات الدعم السريع في بيان على "تويتر"، إن "قوة من الجيش مسنودة بفلول النظام البائد وكتائب الظل، حاولت، اليوم الجمعة، الهجوم على مواقع تمركزها بمدينة بحري بمحورين من ناحية (حطاب)، والآخر باتجاه جسر الحلفايا، مع حجب كامل لشبكة الاتصالات".

وأكد البيان تصدي قوات الدعم السريع للقوة المهاجمة وسحقها بالكامل والاستيلاء على 130 مركبة بكامل عتادها، منها 90 مركبة من قوات "حطاب"، والبقية من القوة المهاجمة من جهة الحلفايا، إلى جانب الاستيلاء على عدد من الآليات العسكرية جاري حصرها وأسر العشرات من أفراد القوة منهم ضابط برتبة عميد ركن، ومقتل المئات بينهم قائد القوة برتبة لواء وقائد ثاني بذات الرتبة".

وقال البيان: "ظن الفلول أن قطع شبكة الاتصالات بالتزامن مع هجومهم من شأنه توفير تغطية وحماية لتحقيق النصر لقواتهم، ولم يضعوا في الحسبان أننا لهم بالمرصاد وفي كل مكان، وسيكون مصير أي قوة تحاول تكرار الهجوم السحق الكامل مثلما حدث لمتحرك اليوم الذي لم ينج منه أحد".

وأشار البيان إلى أن "المعركة التي دارت، اليوم، يجب أن تكون درسًا لقادة القوات الانقلابية والفلول بأن كسر شوكة قواتنا هو عصيٌّ عليهم، وأن عملية الانهيار التي تشهدها قواتهم، تتطلب من شرفاء القوات المسلحة تدارك الأمر والانحياز الفوري لخيار الشعب".

وكان شهود عيان أفادوا لـ "إرم نيوز"، بأن المعارك اندلعت، اليوم الجمعة، منذ الصباح الباكر، في عدة مواقع شمال مدينة الخرطوم بحري خاصة شارع "الإنقاذ"، بين قوة من الجيش وقوات الدعم السريع المتمركزة في المنطقة.