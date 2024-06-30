لليوم الرابع على التوالي.. معارك عنيفة في حي الشجاعية

ويُنفّذ الجيش الإسرائيلي منذ الخميس عملية في الشجاعية بشرق مدينة غزة حيث يقول إن هناك "بنية تحتية إرهابية"، واستمرت العملية لليوم.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أمام حكومة الحرب: "قواتنا تعمل في رفح والشجاعية وجميع أنحاء قطاع غزة"، مضيفًا: "يتم القضاء على عشرات الإرهابيين كل يوم. إنها معركة صعبة نخوضها على الأرض أحيانًا عبر قتال بالأيدي، وكذلك تحت الأرض".

وأعلنت إسرائيل في بداية كانون الثاني/ يناير، أنها فكّكت "البنية العسكرية" لحركة حماس في شمال قطاع غزة الذي شهد قتالًا عنيفًا في الأشهر الأولى من الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس السبت، إن قواته "قضت على عدد من الإرهابيين وعثرت على أسلحة وشنّت غارات على مجمّعات قتالية مفخخة"، في موازاة قصف "عشرات مواقع البنية التحتية الإرهابية".

ويشهد القطاع الذي تُحاصره إسرائيل وأُغلِق منفذه الوحيد إلى الخارج، معبر رفح، أزمة إنسانية كبيرة منذ دخول القوات الإسرائيلية إلى المدينة الحدودية مع مصر في مايو.