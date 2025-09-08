إعلام إسرائيلي: مقتل 4 في إطلاق نار بالقدس
كاتس: "إعصار هائل" سيضرب غزة إذا لم تستسلم حماس

كاتس برفقة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية
08 سبتمبر 2025، 6:41 ص

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، مدينة غزة  وحماس، بـ"إعصار هائل" يدمرهما ما لم تستسلم الحركة.

وقال في تدوينة على حسابه عبر منصة إكس: "اليوم سيضرب إعصار هائل سماء مدينة غزة، وستهتز أسطح أبراج الإرهاب"، وفق تعبيره.

عناصر من الذراع العسكري لحماس في غزة

وأضاف أن "هذا تحذير أخير لعناصر وقادة حماس المتواجدين في غزة وفي الفنادق الفاخرة بالخارج". وأردف قائلا "أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم، وإلا ستُدمر غزة بمن فيها"، على حد تعبيره.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "يواصل العمل وفق الخطة، ويستعد لتوسيع نطاق مناورته للسيطرة على غزة".


  

