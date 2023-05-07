مواجهات بين عدد من فلسطينيي الداخل والشرطة الإسرائيلية بعد مقتل شاب

اندلعت مواجهات بين أهالي قرية صندلة في أراضي الـ48، والشرطة الإسرائيلية السبت، بعد أن قتل مستوطن شابا من أبناء القرية.

أقدم مستوطن إسرائيلي على قتل فتى من قرية صندلة يدعى ديار عمري (19 عامًا) رميا بالرصاص في الشارع العام، وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن شجارا عاديا وقع بين الفتى والإسرائيلي، وأن الأخير أطلق النار على الفتى بدم بارد.