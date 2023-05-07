مواجهات بين عدد من فلسطينيي الداخل والشرطة الإسرائيلية بعد مقتل شاب
اندلعت مواجهات بين أهالي قرية صندلة في أراضي الـ48، والشرطة الإسرائيلية السبت، بعد أن قتل مستوطن شابا من أبناء القرية.
أقدم مستوطن إسرائيلي على قتل فتى من قرية صندلة يدعى ديار عمري (19 عامًا) رميا بالرصاص في الشارع العام، وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن شجارا عاديا وقع بين الفتى والإسرائيلي، وأن الأخير أطلق النار على الفتى بدم بارد.
وتجمع أهالي البلدة العربية ( صندلة) معلنين رفضهم وغضبهم، على قتل فتى عربي بهذه الطريقة، وطالبوا الشرطة الإسرائيلية بالقبض على القاتل، واشتبكوا مع الشرطة، بعد أن منعتهم من الوصول إلى مكان إقامة الإسرائيلي القاتل.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية مدخل بلدة "موشاف غان نر" التي ينتمي لها القاتل.
وقال مصدر إسرائيلي مسؤول، إنه يخشى من تطور الحادث والعودة إلى مواجهات كبيرة بين العرب واليهود على غرار ما حدث قبل عامين.