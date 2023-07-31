"الدعم السريع" تعلن انضمام قيادي بالحركة الشعبية لصفوفها

أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الإثنين، انضمام القيادي بالحركة الشعبية شمال العميد عبدالرحمن موسى البشاري إلى صفوفها.

ونشرت القوات مقطعًا مصورًا عبر حسابها في تويتر ظهر فيه القيادة البشاري وقد أعلن فيه انضمامه لقوات الدعم السريع.

وقال البشاري: "أنا العميد عبدالرحمن موسى البشاري عضو اللجنة العليا لقيادة الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، أعلن انضمامي إلى قوات الدعم السريع".

يذكر أن قوات "الدعم السريع" أعلنت خلال الشهور الأخيرة عن انشقاق آلاف الضباط والجنود من الجيش السوداني وانضمامها لصفوفها في حربها ضد الجيش.