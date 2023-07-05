الإمارات الأولى عالميًّا ضمن "الأكثر أمانًا"

الإمارات الأولى عالميًّا ضمن "الأكثر أمانًا"
تربعت مدن دولة الإمارات على عرش القائمة لأكثر المدن أمانًا على مستوى العالم، وفقًا لتقرير مَوقع "نومبيو" الدولي الرسمي، للنصف الأول من عام 2023.
وحلَّت العاصمة أبوظبي في المركز الأول عالميًّا تليها إمارة عجمان، التي تقدمت مركزين عن عام 2022، ثم دبي التي جاءت في المركز الثالث، لترسّخ الإمارات مكانتها العالمية في العيش باستقرار وأمن، وفق ما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم".
يُذكر أن موقع "نومبيو" يصدر تقاريرَ دورية رسمية مرتين كل عام لتنافسية 146 دولة و416 مدينة.
المصدر: صحيفة "الإمارات اليوم"