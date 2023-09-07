تقرير: وقف إسرائيل صادرات غزة يكبد القطاع الصناعي خسائر بالملايين

حذّر تقرير حقوقي من التأثير السلبي على المنشآت الصناعية الفلسطينية بعد قرار إسرائيل حظر تصدير البضائع من قطاع غزة، والذي اتخذ مؤخراً.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن إغلاق إسرائيل لمعبر "كرم أبوسالم" التجاري لليوم الثالث على التوالي، أمام حركة تصدير البضائع بكافة أنواعها من قطاع غزة، سيكون له "تداعيات كارثية".

وشدد المركز في تقرير له، على أن تلك التداعيات ستؤثر على مئات المنشآت الصناعية التي تسوق إنتاجها خارج القطاع، والمهددة بالتوقف عن العمل.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قراراً يقضي بوقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر المعبر التجاري الوحيد "كرم أبوسالم" ابتداءً من يوم 5 سبتمبر/أيلول وحتى إشعار آخر.