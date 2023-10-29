غارات إسرائيلية جديدة تستهدف جنوب لبنان

استمر التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، اليوم الأحد، بعدما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع عدة، وسط تواصل التصعيد مع ميليشيا حزب الله.

وذكر مراسل "إرم نيوز" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع جبل سدانة بمرتفعات كفرشوبا في القطاع الشرقي، كما تم قصف مواقع حرجية ووادي حلتا القريبة بالقنابل الحارقة.

وطال القصف الإسرائيلي كذلك مناطق في القطاع الأوسط، بعد استهداف ميليشيات حزب الله تجهيزات فنية وتقنية في موقع مسكافعام الإسرائيلي، وفي القطاع الغربي تعرض منزل في بلدة عيتا الشعب لعملية قصف، كما تضرر منزل آخر بعد غارات على أطراف بلدة مارون الراس.

في سياق متصل، أعلن الناطق باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن قذيفتي هاون سقطتا ليلة السبت/الأحد على قاعدة للقوات بالقرب من بلدة حولا، ما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام.

وقال تيننتي إن التحقيقات قد بدأت في كلا الحادثين، داعيًا طرفي التصعيد لوقف إطلاق النار فورًا، مشيرًا إلى أن "مهاجمة قوة حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة جريمة وانتهاك للقانون الدولي ويجب إدانتها".

وكان السور الخارجي لمقر اليونيفيل في بلدة الناقورة تعرض لأضرار بعد سقوط قذيفة.

يشار إلى أنه منذ 24 يومًا تشهد الحدود الإسرائيلية واللبنانية تبادلًا، شبه يومي، لإطلاق النيران، أوقع قتلى وجرحى من الطرفين.