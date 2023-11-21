"صحة غزة": المستشفى الميداني الأردني 2 جاء بوقت حساس للغاية

قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة، محمد زقوت، إن المستشفى الميداني الأردني 2 الجديد سيساهم في تخفيف الضغوط التي تواجهها مستشفيات القطاع، بسبب الأعداد الكبيرة للمصابين والضحايا، خاصة ما يتعلق بالعمليات الجراحية.

وأضاف زقوت، لـ"إرم نيوز"، أن "المستشفى الميداني الأردني يأتي في وقت حساس للغاية وبعد خروج أكبر مستشفيات القطاع عن الخدمة".

وثمن المسؤول في الوزارة الخطوات المتعلقة بإنشاء مستشفيات ميدانية في غزة والجهود المبذولة لإيصال المساعدات الطبية للقطاع، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تواجهها المنظومة الطبية منذ الحرب الإسرائيلية.

من ناحيته، قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إن "الأوضاع الصحية في غزة منهارة بالكامل، الأمر الذي يجعل من الأهمية الكبيرة العمل الحثيث من أجل إنشاء مستشفيات ميدانية في مختلف مدن القطاع".

وأضاف القدرة، في حديث لـ"إرم نيوز": "نحتاج للعشرات من هذه المستشفيات بمختلف مناطق القطاع من شماله وحتى الجنوب بشكل سريع وعاجل، ونشكر جميع الأطراف التي تعمل على تعزيز المنظومة الصحية بغزة".

وتابع: "نرحب بالجهود المتعلقة بإنشاء مستشفيات ميدانية بالقطاع، ويجب أن تكون هذه المستشفيات كبيرة ولديها الإمكانيات من أجل إنقاذ الجرحى والتعامل مع مختلف الإصابات، خاصة في ظل نفاد المعدات الطبية والوقود".

ودخلت أمس الإثنين، عبر معبر رفح إلى غزة، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الجديد الذي سيقام في خان يونس جنوبي القطاع، حيث سيستغرق بناؤه 48 ساعة.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأول موجود في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وافتتح العام 2009، وأسهم عبر بعثاته الطبية المتعاقبة في علاج آلاف الفلسطينيين خاصة جرحى الحروب المتعاقبة على القطاع منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

وقامت القوات المسلحة الأردنية، خلال الأسبوعين الماضيين، بإنزالين جويين إلى المستشفى لإمداده بمساعدات طبية طارئة، فيما أصيب 7 من كوادره الأسبوع الماضي في قصف إسرائيلي بمحيطه.