تعديل وزاري موسع على الحكومة الأردنية غداً

كشفت الحكومة الأردنية عن إجراء تعديل وزاري موسع، سيُعلن عنه غدًا الأربعاء، بحسب تصريح لمكتب رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان.

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ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مكتب رئيس الوزراء، فإن التعديل سيكون واسعاً بحيث يشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث (خطة تحديث سياسي واقتصادي وإداري أعلن عنها الملك عبد الله الثاني قبل عامين).

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن التعديل يستهدف "رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما تم إنجازه، وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً أن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية المتعلقة بالاقتصاد".

وكان العاهل الأردني كلف حسان برئاسة الحكومة في الخامس عشر من سبتمبر أيلول 2024، خلفاً لحكومة بشر الخصاونة.