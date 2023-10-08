كهرباء غزة: 80% نسبة عجز الطاقة في القطاع بعد تعطل الخطوط

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أن نسبة عجز إمداد الطاقة للمواطنين بلغت 80% بسب تعطل الشبكات الناقلة لخطوط الكهرباء وقطع إسرائيل الخطوط المغذية للقطاع.

وقال مصدر في الشركة لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل فصلت جميع خطوط الكهرباء المغذية للقطاع، إضافة لخروج بعض المحولات الرئيسة المغذية لمختلف المناطق عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة".

ويعتمد قطاع غزة بصورة أساسية على الخطوط الإسرائيلية التي توفر ما يتجاوز 120 ميغاواط، إضافة للطاقة المنتجة من محطة التوليد المحلية بقدرة انتاجية تتراوح بين 65-120 ميغاواط وفقا لكفاءة مولداتها الأربعة.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن الاعتماد الحالي لقطاع غزة هو من خلال محطة التوليد بواقع طاقة يبلغ قرابة 60 ميغاوات، وهو الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على جدول التوزيع بحيث أصبحت الامدادات 4 ساعات وصل خلال اليوم.

وأثّر انقطاع الكهرباء على كل مجالات الحياة في القطاع الذي يعيش حالة شلل تام جراء الأحداث، وغرق في ظلام دامس لساعات طويلة.