القوات الإسرائيلية تتقدم برياً نحو مركز رفح وسط اشتباكات عنيفة (فيديو)

بدأت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عملية توغل بري نحو مركز مدينة رفح، تزامناً مع دوي انفجارات وأصوات اشتباكات عنيفة في شرق ووسط المدينة.

وذكر مراسل "إرم نيوز" أن الدبابات الإسرائيلية باتت على بعد أقل من نصف كيلومتر من منطقة قلب مدينة رفح وشارع البحر الذي يربط كافة أحياء المدينة رفح.