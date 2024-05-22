القوات الإسرائيلية تتقدم برياً نحو مركز رفح وسط اشتباكات عنيفة (فيديو)
بدأت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عملية توغل بري نحو مركز مدينة رفح، تزامناً مع دوي انفجارات وأصوات اشتباكات عنيفة في شرق ووسط المدينة.
وذكر مراسل "إرم نيوز" أن الدبابات الإسرائيلية باتت على بعد أقل من نصف كيلومتر من منطقة قلب مدينة رفح وشارع البحر الذي يربط كافة أحياء المدينة رفح.
وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على أحياء "قشطة" و"البرازيل" و"تل السلطان" ومخيم "يبنا"، التي تقع في شرق ووسط مدينة رفح.
وأفاد شهود عيان بتقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه بوابة صلاح الدين، وباتت على مشارف منطقة "دوار العودة" في قلب مدينة رفح.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن نحو 950 ألف فلسطيني غادروا مدينة رفح خلال أسبوعين من بدء عملية عسكرية فيها، مشيراً إلى أنه بات يسيطر على ثلثي محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
وخلال العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، عمد الجيش إلى التقدم بمسارين متوازيين، أحدهما على طول الشريط الحدودي، والآخر في قلب الأحياء السكنية بالمدينة، لكنه كان يتقدم بشكل أسرع في المنطقة الحدودية.