فرنسا تقترح فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على فتح معابر غزة

وأضاف "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".

وذكرت وزارة الصحة في غزة أمس الاثنين، أن 33207 فلسطينيين على الأقل قتلوا في الصراع المستمر منذ ستة أشهر. ومعظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى وعلى شفا مجاعة.

ووفقًا لإحصاءات إسرائيلية، قتلت حركة حماس 1200 شخص في هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول؛ ما أدى إلى اندلاع الصراع.