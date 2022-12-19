الأردن.. شقيق "الإرهابي" المقتول في معان قتل بسوريا والآخر مسجون منذ عامين

قال مصدر مطلع في الأردن إن أحد أشقاء "الإرهابي" المقتول في مداهمة الحسينية بمحافظة معان، اليوم الإثنين، قتل في سوريا قبل 5 سنوات بعد انضمامه لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وأضاف المصدر أن شقيقًا آخر للقتيل مسجون منذ عامين في الأردن في قضايا "إرهاب"، مشيرًا إلى أن "الإرهابي المقتول من مواليد عام 2002"، وفقًا لما ذكرته قناة "المملكة" الإخبارية.