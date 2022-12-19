الأردن.. شقيق "الإرهابي" المقتول في معان قتل بسوريا والآخر مسجون منذ عامين
قال مصدر مطلع في الأردن إن أحد أشقاء "الإرهابي" المقتول في مداهمة الحسينية بمحافظة معان، اليوم الإثنين، قتل في سوريا قبل 5 سنوات بعد انضمامه لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.
وأضاف المصدر أن شقيقًا آخر للقتيل مسجون منذ عامين في الأردن في قضايا "إرهاب"، مشيرًا إلى أن "الإرهابي المقتول من مواليد عام 2002"، وفقًا لما ذكرته قناة "المملكة" الإخبارية.
ونفذ الأمن الأردني صباح اليوم الإثنين مداهمة أمنية لاعتقال المشتبه به في قتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح، الذي لقي حتفه الخميس الماضي في محافظة معان برصاصِ مجهول.
وكشف الأمن الأردني عن "القبض على تسعة أشخاص خلال المداهمة مشتبه بتورطهم في القضية، منهم أربعة أشقاء للإرهابي المقتول، وثلاثة آخرين من أبناء أحدهم، ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم".
وقالت مديرية الأمن العام إنه "ضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأوتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة".
وأعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، صباح اليوم الإثنين، مقتل 3 من مرتباتها وإصابة 5 آخرين، خلال مداهمة استهدفت مشتبهًا به في قتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح.
وأكد الأمن العام، في بيان له، مقتل المشتبه به وضبط آخرين، مشيرًا إلى أن المشتبه به القتيل "يحمل الفكر التكفيري".
وكشف بيان آخر للأمن، عن أسماء القتلى الثلاثة، وهم النقيب غيث قاسم الرحاحلة، والملازم ثاني معتز موسى النجادا، والعريف إبراهيم عاطف الشقارين.
وأكد الأمن أن "التحقيقات في القضية ومع المقبوض عليهم، مستمرة لحين إحالتهم للقضاء".
وكانت مديرية الأمن العام، أعلنت الخميس الماضي مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح، برصاص من وصفتهم بـ"المخربين" في محافظة معان جنوبي المملكة.
وقالت المديرية إنها "تنعى العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية".
من جهته، دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الإثنين، إلى تفويت الفرصة على المجرمين والقتلة لمنعهم من زرع الفتنة، مشيرًا إلى وجود "جهات تسعى إلى زرع الفتنة وأن يكون هذا البلد غير مستقر وآمن".
وأضاف الفايز في حديث لقناة "المملكة": "نواجه ظروفًا صعبة ويوجد لدينا إيمان بوطننا وقيادتنا، وجميعنا مشروع شهيد".