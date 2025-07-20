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العالم العربي

مقتل 73 فلسطينياً بـ"مجزرة مساعدات" جديدة في غزة

مقتل 73 فلسطينياً بـ"مجزرة مساعدات" جديدة في غزة
تزاحم الأهالي للحصول على المساعدات الإنسانية في غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
20 يوليو 2025، 4:54 م

قُتل ما لا يقل عن 73 فلسطينياً أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات في مواقع متفرقة من قطاع غزة يوم الأحد، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في القطاع، في واحدٍ من أكثر الأيام دموية بالنسبة للباحثين عن المساعدات منذ اندلاع الحرب.

وتصاعد القلق من جديد بعد أن أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر إخلاء لمناطق وسط غزة، وهي من المناطق القليلة التي، نادراً، ما نفّذت فيها إسرائيل عمليات برية، وتضم العديد من المنظمات الدولية التي تحاول توزيع المساعدات، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وسُجلت أعلى حصيلة في شمال غزة، حيث قُتل ما لا يقل عن 67 فلسطينياً أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات التي دخلت عبر معبر زيكيم مع إسرائيل، بحسب وزارة الصحة، والمستشفيات المحلية.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن 25 شاحنة مساعدات دخلت لتقديم الدعم لـ"مجتمعات تعاني الجوع الشديد"، لكنها واجهت حشوداً ضخمة تعرضت لإطلاق نار. 

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 ووصف البرنامج العنف ضد الباحثين عن المساعدة بأنه "غير مقبول تماماً". وذكر بعض الشهود أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الحشود.

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