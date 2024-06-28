مسيّرات الجيش السوري "FPV" تغيّر الموازين في البادية والشمال

تشير الأنباء الميدانية الواردة من ريف حلب الغربي والبادية السورية في الشرق، إلى أن الجيش السوري حقق نتائج جيدة وسريعة؛ بفضل مسيّرات "اف بي في" الروسية المتطورة، التي زوّدته بها موسكو.

فرغم المساحات الشاسعة للبادية السورية، وقرب مسرح العمليات من المنطقة 55 المحمية بالقوات الأمريكية في قاعدة التنف، فإن مسيّرات "اف بي في" الانتحارية تكفلت بملاحقة المسلحين ومفاجأتهم في أماكن تحصنهم.

ويؤكد مصدر ميداني، لـ"إرم نيوز"، أن الوضع العسكري انقلب جذرياً في البادية؛ بفضل مسيرة "اف بي في"، وأن تحركات خلايا تنظيم "داعش" باتت تحت المجهر ولا يمكنها شن الهجمات، كما في السابق.

ولم يختلف الأمر في جبهة الشمال القريبة من إدلب وحلب، فقد أعلن الجيش السوري أن طائراته من طراز "اف بي في" نفّذت 12 هجوماً خلال الساعات الماضية، في محيط بلدة "تقاد" بريف حلب الغربي، وقضت على أعداد كبيرة من المسلحين.

وحصلت "إرم نيوز" على معلومات ميدانية من جبهة الشمال تفيد بأن مسلحي "جبهة تحرير الشام" و"النصرة" و"الفتح المبين" أصبحوا في وضع حرج، بعد أن شُلت حركتهم، بفضل مسيرات "اف بي في" وسلاح المدفعية المؤازر.

ويقول المحلل السياسي طارق الأحمد، لـ"إرم نيوز": إن "التعاون والتنسيق بين الجيش العربي السوري والحلفاء قائم على مدار الساعة، سواء في العمليات المباشرة على الأرض، أو في تبادل المعلومات والأسلحة، ويندرج استخدام المسيرات بمختلف أنواعها ضمن هذه الاستراتيجية".