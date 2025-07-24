رداً على ويتكوف.. حماس تؤكد مرونتها وحرصها على استكمال المفاوضات

أكدت حركة "حماس"، فجر اليوم الجمعة، تعاملها بمرونة عالية في مختلف الملفات منذ بداية المسار التفاوضي، معربة عن استغرابها من تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف السلبية، تجاه موقف الحركة الأخير.

وأصدرت الحركة بياناً للتعليق على التطورات الأخيرة بعد إعلان تعثر مفاوضات الدوحة بشأن غزة، والهجوم الحاد من المبعوث الأمريكي على رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار الأخير.

وجاء في البيان: "تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تعاملت، منذ بداية المسار التفاوضي، بكل مسؤولية وطنية ومرونة عالية في مختلف الملفات، وحرصت على التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان وينهي معاناة شعبنا في قطاع غزة".

وأضافت: "لقد قدمت الحركة ردها الأخير بعد مشاورات موسعة مع الفصائل الفلسطينية، والوسطاء، والدول الصديقة، وتعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلقتها، بما يعكس التزامًا صادقًا بإنجاح جهود الوسطاء، والتفاعل البنّاء مع كل المبادرات المقدمة".

وتابع البيان: "إننا نستغرب تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، السلبية تجاه موقف الحركة، في وقت عبّر فيه الوسطاء عن ترحيبهم وارتياحهم لهذا الموقف البناء والإيجابي، الذي يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق شامل".

وختمت الحركة البيان بتأكيد "حرصها على استكمال المفاوضات، والانخراط فيها بما يساهم في تذليل العقبات والتوصّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".