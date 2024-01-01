حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تغادر شرق المتوسط
كشف مسؤولان أمريكيان لقناة "أيه بي سي نيوز"، أن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" والسفن السطحية الأخرى ستُغادر منطقة الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة" إلى ميناء نورفولك بفيرجينيا، بعد ثمانين يوما قضتها في شرق المتوسط.
وقالت الشبكة الإخبارية إن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، رفض عند الاتصال به، التعليق على هذه الأنباء.
وتعدّ حاملة الطائرات جيرالد فورد أحدث وأكبر حاملة طائرات أمريكية، وكانت تقترب من نهاية أول انتشار عملياتي لها عندما أُعيد توجيهها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في اليوم التالي لشن حركة حماس هجومًا مفاجئًا غير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد وجّه بإرسال "جيرالد فورد" والسفن السطحية الخمس الأخرى لردع ميليشيا حزب الله في لبنان وإيران عن توسيع الصراع إقليميا، قائلا في ذلك الوقت: "كجزء من جهودنا لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود تهدف إلى توسيع هذه الحرب". بعد هجوم حماس على إسرائيل". وفي ديسمبر/كانون الأول، مدّد أوستن انتشار حاملة الطائرات للمرة الثالثة للحفاظ على دور الردع هذا مع استمرار التوترات في المنطقة مرتفعة.
وقال مسؤول أمريكي كبير ومسؤول أمريكي لشبكة أيه بي سي نيوز إنه في "الأيام المقبلة"، ستعود حاملة الطائرات والسفن السطحية الأخرى التي تشكّل المجموعة الهجومية إلى ميناء نورفولك، فيرجينيا، كما كان مقررًا في الأصل استعدادا لعمليات النشر المستقبلية.
وشدّد المسؤول الأمريكي الكبير على أن عودة الحاملة ستلتزم بهذا الجدول الزمني، وأنه حتى مع رحيل فورد، ستظل الولايات المتحدة تتمتع بالكثير من القدرة العسكرية في المنطقة والمرونة، بما في ذلك نشر طرادات ومدمرات إضافية في البحر الأبيض المتوسط. والشرق الأوسط.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أمر قبل أسبوعين حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" وسفينة حربية أخرى بالبقاء في البحر الأبيض المتوسط لعدة أسابيع أخرى؛ للحفاظ على وجود حاملتين بالقرب من إسرائيل مع استمرار حربها مع حماس.