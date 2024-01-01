حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تغادر شرق المتوسط

كشف مسؤولان أمريكيان لقناة "أيه بي سي نيوز"، أن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" والسفن السطحية الأخرى ستُغادر منطقة الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة" إلى ميناء نورفولك بفيرجينيا، بعد ثمانين يوما قضتها في شرق المتوسط.

وقالت الشبكة الإخبارية إن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، رفض عند الاتصال به، التعليق على هذه الأنباء.

وتعدّ حاملة الطائرات جيرالد فورد أحدث وأكبر حاملة طائرات أمريكية، وكانت تقترب من نهاية أول انتشار عملياتي لها عندما أُعيد توجيهها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في اليوم التالي لشن حركة حماس هجومًا مفاجئًا غير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد وجّه بإرسال "جيرالد فورد" والسفن السطحية الخمس الأخرى لردع ميليشيا حزب الله في لبنان وإيران عن توسيع الصراع إقليميا، قائلا في ذلك الوقت: "كجزء من جهودنا لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود تهدف إلى توسيع هذه الحرب". بعد هجوم حماس على إسرائيل". وفي ديسمبر/كانون الأول، مدّد أوستن انتشار حاملة الطائرات للمرة الثالثة للحفاظ على دور الردع هذا مع استمرار التوترات في المنطقة مرتفعة.