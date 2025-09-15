إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

العالم العربي

الرئيس السوري: استهداف المفاوض والوسيط سابقة خطيرة
الرئيس السوري أحمد الشرعالمصدر: رويترز
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع  في كلمته أمام قمة الدوحة أن "استهداف المفاوض والوسيط سابقة خطيرة"، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الأسبوع الماضي.

وقدم الشرع الكلمة الأوجز في قمة الدوحة اليوم، وافتتحها ببيت من الشعر، وقال: "نقف مع دولة قطر ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم".

وأشار الشرع إلى أن "إسرائيل تواصل اعتداءاتها على غزة منذ عامين وعلى سوريا منذ 9 أشهر".

 وانطلقت في الدوحة اليوم الاثنين أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة الثلاثاء الماضي. وستناقش القمة، بحسب وزارة الخارجية القطرية، مشروع بيان عربي إسلامي بشأن الهجوم.

 

