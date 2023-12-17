عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مناطق في قطاع غزة

قُتل 14 فلسطينيًّا وأصيب 90 آخرين على الأقل، صباح اليوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

جاء ذلك في الوقت الذي دخل فيه هجوم الجيش الإسرائيلي على حماس في قطاع غزة يومه الـ72 على التوالي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ واصل هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع، فيما يشهد القطاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حماس والقوات الإسرائيلية.

وقتل 12 فلسطينيًّا جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، شهدت محافظة خانيونس قصفًا مدفعيًّا وجويًّا غير مسبوق على مختلف مناطق المحافظة؛ ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الفلسطينيين.

ونفذت طائرات الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مناطق معن والزنة في بني سهيلا، كما قصفت المدفعية مناطق واسعة في محور وسط خانيونس والكتيبة، وسمعت اشتباكات في المكان، كما أصابت شظايا المدفعية فلسطينيين بجروح متوسطة.