روسيا تقصف قاعدة تابعة لجبهة النصرة في إدلب

أعلنت روسيا السبت، أن قواتها قصفت قاعدة عسكرية تابعة لجبهة النصرة في محافظة إدلب السورية، وفق ما نقلت وكالة "إنترفاكس".

وقال نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في المنطقة الآمنة، الأدميرال فاديم كوليت، نفذت الضربة الجوية بالقرب من قرية قاح في المحافظة؛ ما أسفر عن خسائر كبيرة في الموارد المادية والبشرية التابعة للمسلحين.

وقال إنه تم تسجيل أربع هجمات على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل جبهة "النصرة" بمنطقة خفض التصعيد في إدلب الجمعة.

وأوضح أن طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ارتكب ثلاث حالات انتهاك لبروتوكولات خفض التصعيد المؤرخة في 9 ديسمبر 2019، تتعلق بطلعات جوية لطائرات دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي، كما تم تسجيل السبت، خمسة اختراقات للمجال الجوي السوري من قبل طائرات هجومية من طراز A-10 ثندربولت وطائرة واحدة من طراز MQ-1C متعددة الأغراض دون طيار تابعة للتحالف.