"يتصرف مثل حماس".. وزير إسرائيلي يدعو إلى اغتيال الشرع

دعا وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي اليوم الثلاثاء إلى اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرا أنه "ليس قائدا شرعيا أو محميا، ومن يعتقد كذلك فهو مخطئ" وفق تعبيره.

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قوات النظام السوري في السويداء جنوبي سوريا، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية.

وتشير الصحيفة العبرية إلى أن هذه التطورات المتلاحقة والدعوات إلى قتل الشرع، جاءت في ظل استمرار محاولات دفع عملية التوصل إلى اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب، وكان آخرها لقاء رفيع المستوى في العاصمة الأذرية باكو، ولم تستبعد الأنباء وصول ممثل عن النظام السوري إلى الكنيست في هذا السياق.

ويتهم الوزير الإسرائيلي الشرع بأنه "يُشبه حماس، ويتحدث مثل حماس، ويتصرف مثل حماس، فهو بالفعل حماس"، وفق تعبيره.

وطالب شيكلى بـ"عدم الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه النظام" الذي وصفته بـ"القاعدي الإرهابي".

وواصل الوزير الإسرائيلي هجومه غير الدبلوماسي على الشرع، بقوله إن "من يظن أن الشرع قائد شرعي فهو مخطئ تمامًا، فهو إرهابي، وقاتل همجي، يجب القضاء عليه الآن"، بحسب تصريحاته.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أول من هدد الشرع بالقتل عدة مرات وبأساليب مختلفة مباشرة وغير مباشرة، لكنه تراجع عن هذا الخطاب مع تقدم المفاوضات بين الجانبين.