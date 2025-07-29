قائد بالجيش الإسرائيلي: نزع سلاح "حزب الله" مصلحة لبنانية

قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء أوري غوردين، إن الضربات التي وجهها الجيش لـ"حزب الله" خلال الأشهر الماضية شكلت نقطة تحوّل استراتيجية، مؤكدًا أن نزع سلاح الميليشيا يصب في مصلحة لبنان ذاته.

وجاءت تصريحات غوردين خلال جولة ميدانية مع مراسلين عسكريين في أحد المواقع التي أقامها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان".

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وأشار إلى أن ثُلث الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله جاءت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل 10 أشهر، ضمن عمليات تنفيذ القانون داخل لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وفق تعبيره.

وتشمل هذه العمليات، بحسب غوردين، ضرب مستودعات الأسلحة، وإحباط محاولات إعادة تأهيل البنية القتالية للحزب، وتصفية عناصر قرب الحدود.