نازحون في إدلب يخشون عرقلة وصول المساعدات بعد الفيتو الروسي
يخشى نازحون يقيمون في مخيّمات بشمال غرب سوريا من أن يؤدّي حقّ النقض الذي استخدمته روسيا لإحباط تمديد العمل بآلية إدخال المساعدات عبر الحدود لمدة 9 أشهر، إلى إعاقة وصول مواد غذائية وإغاثية يحتاجونها بشدّة.
ويقول النازح غياث الشعار (43 عاماً) بينما يجلس أمام كرفان بات منزله في مخيّم قريب من بلدة بتابو في ريف إدلب الشمالي لوكالة "فرانس برس" الأربعاء "بعدما هجّرتنا روسيا من قرانا، تحاربنا اليوم سياسياً بلقمة العيش وتحوّل المساعدات الإنسانية إلى قضية سياسية".
ويضيف الأب لخمسة أطفال أنّ المساعدات العابرة للحدود "ضرورية جداً في ظلّ عدم توفّر فرص عمل"، ومن دونها "يستحيل لأيّ شخص أن يستمرّ، خصوصاً إذا كان لديه أطفال".
وفشل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء في الاتّفاق على تمديد آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، جراء استخدام موسكو، أبرز داعمي دمشق، حقّ النقض لمنع صدور قرار يمدّد العمل بهذه الآلية لتسعة أشهر.
وقدّمت روسيا خلال الجلسة ذاتها مقترحاً بديلاً لتمديد الآلية لمدة 6 أشهر، رفضه المجلس بغالبية 10 أصوات، في وقت تصرّ فيه الأمم المتحدة إلى جانب عاملين في المجال الإنساني وغالبية أعضاء المجلس على تمديد الآلية سنة واحدة على الأقلّ للسماح بتنظيم أفضل للمساعدات وضمان إيصالها الى مستحقّيها، خصوصاً خلال الشتاء المقبل.
ومنذ نزوحه من الغوطة الشرقية لدمشق قبل خمس سنوات، يعتمد الشعار على مساعدات غذائية وطبية ولوجستية تقدّمها المنظمات الدولية، آخرها الكرفان الذي انتقل إليه من خيمة بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في شباط/فبراير وفاقم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة.
ويوضح "حتى لو كانت المساعدات بسيطة، لكن "الحجرة تسند خابية" (كما يقول المثل الشعبي)، مضيفاً "المساعدات الغذائية ومساعدات الطوارئ ضرورية جداً لكل أسرة".
"إيجاد حلّ"
ويشكّل باب الهوى شرياناً حيوياً لدخول المساعدات إلى أكثر من أربعة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون، يعيشون في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى في إدلب ومحيطها.
ويحتاج هؤلاء، وفق الأمم المتحدة، إلى مساعدات إنسانية للاستمرار بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشّي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال.
والآلية التي انتهت مفاعيلها، الاثنين، كانت تسمح بإيصال مساعدات يستفيد منها 2,7 مليون شخص شهرياً.
وإثر فشل تمديد العمل بالآلية، قالت السفيرة السويسرية باسكال بيريسويل، والمكلفة بلادها مع البرازيل بهذا الملف في مجلس الأمن، إنّ الدبلوماسيين "سيعاودون العمل على الفور لإيجاد حلّ".
وسمح مجلس الأمن عام 2014 بعبور المساعدات عبر 4 نقاط حدودية، لكنّه ما لبث أن قلّصها تباعاً، بضغوط من موسكو وبكين، حليفتي دمشق، لتقتصر على باب الهوى الذي شهد الأربعاء، وفق مراسل "فرانس برس"، حركة اعتيادية مع عبور شاحنات تجارية.
واتّهم السفير الروسي في الأمم المتّحدة فاسيلي نيبينزيا الغرب بـ"الاستفزاز لدفع روسيا إلى استخدام حقّ النقض".
وقال "إذا لم يلق نصّنا الدعم، يمكننا بكلّ بساطة إيقاف الآلية"، معتبراً أنّ المساعدات التي تدخل عبرها يستفيد منها "إرهابيو إدلب" وليس الشعب السوري، بحسب تعبيره.
وفي المخيم ذاته القريب من بلدة بتابو في إدلب، تعرب جازية المحمد الحميد (55 عاماً) التي فقدت زوجها وابنتها في الزلزال المدمّر عن امتعاضها من الموقف الروسي.
وتسأل بحرقة "تريدون أن تخوضوا حربا على لقمتنا وإلحاقنا بصندوق المساعدات؟".
وتشكو السيدة التي تعيش مع خمسة من أولادها من ظروف صعبة في ظل ارتفاع الأسعار. وتقول إن المساعدات التي تحصل عليها، على قلّتها، تمكّنها من تدبير شؤون أسرتها بالحدّ الأدنى.
وتضيف "ذبحنا الجوع والعطش. نريد مساعدات إضافية.. ولا يجوز أن تغلق روسيا المعبر".
"مركز الثقل"
ويهدّد عدم تجديد الآلية مصير المساعدات إلى مناطق في إدلب ومحيطها، من دون أن يعني توقفها على المدى القريب، مع تخزين الأمم المتحدة مساعدات في المنطقة من جهة، واستمرار العمل بمعبرين آخرين سمحت دمشق بفتحهما إثر الزلزال ويستمر العمل بهما حتى منتصف آب/أغسطس.
لكنّ ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكّد الثلاثاء أن معبر باب الهوى يبقى "مركز الثقل لاستجابتنا عبر الحدود"، مشيراً إلى أنّ 85% من المساعدات تمرّ عبره.