نازحون في إدلب يخشون عرقلة وصول المساعدات بعد الفيتو الروسي

"إيجاد حلّ"

ويشكّل باب الهوى شرياناً حيوياً لدخول المساعدات إلى أكثر من أربعة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون، يعيشون في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى في إدلب ومحيطها.

ويحتاج هؤلاء، وفق الأمم المتحدة، إلى مساعدات إنسانية للاستمرار بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشّي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال.

والآلية التي انتهت مفاعيلها، الاثنين، كانت تسمح بإيصال مساعدات يستفيد منها 2,7 مليون شخص شهرياً.

وإثر فشل تمديد العمل بالآلية، قالت السفيرة السويسرية باسكال بيريسويل، والمكلفة بلادها مع البرازيل بهذا الملف في مجلس الأمن، إنّ الدبلوماسيين "سيعاودون العمل على الفور لإيجاد حلّ".

وسمح مجلس الأمن عام 2014 بعبور المساعدات عبر 4 نقاط حدودية، لكنّه ما لبث أن قلّصها تباعاً، بضغوط من موسكو وبكين، حليفتي دمشق، لتقتصر على باب الهوى الذي شهد الأربعاء، وفق مراسل "فرانس برس"، حركة اعتيادية مع عبور شاحنات تجارية.

واتّهم السفير الروسي في الأمم المتّحدة فاسيلي نيبينزيا الغرب بـ"الاستفزاز لدفع روسيا إلى استخدام حقّ النقض".

وقال "إذا لم يلق نصّنا الدعم، يمكننا بكلّ بساطة إيقاف الآلية"، معتبراً أنّ المساعدات التي تدخل عبرها يستفيد منها "إرهابيو إدلب" وليس الشعب السوري، بحسب تعبيره.

وفي المخيم ذاته القريب من بلدة بتابو في إدلب، تعرب جازية المحمد الحميد (55 عاماً) التي فقدت زوجها وابنتها في الزلزال المدمّر عن امتعاضها من الموقف الروسي.

وتسأل بحرقة "تريدون أن تخوضوا حربا على لقمتنا وإلحاقنا بصندوق المساعدات؟".

وتشكو السيدة التي تعيش مع خمسة من أولادها من ظروف صعبة في ظل ارتفاع الأسعار. وتقول إن المساعدات التي تحصل عليها، على قلّتها، تمكّنها من تدبير شؤون أسرتها بالحدّ الأدنى.

وتضيف "ذبحنا الجوع والعطش. نريد مساعدات إضافية.. ولا يجوز أن تغلق روسيا المعبر".