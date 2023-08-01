واشنطن تراقب الوضع في "عين الحلوة" وسط محاولات لتهدئة الأجواء
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواصل متابعة التقارير "المقلقة" عن تصاعد العنف في مخيم "عين الحلوة" بلبنان.
ودخل وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك، مساء اليوم، إلى مخيم "عين الحلوة"؛ للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل المتقاتلة في المخيم.
ويرافق وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك ممثل عن حركة "أمل" وآخر عن "التنظيم الشعبي الناصري" الذي يرأسه النائب أسامة سعد.
وقال أمين سر حركة فتح فتحي أبو العردات: "أتينا إلى مخيم عين الحلوة لتأكيد وقف إطلاق النار وتثبيته"، متوعدًا "بمحاسبة كل من يتجاوز قرار وقف إطلاق النار".
وتراجعت الاشتباكات مساءً بعد أن كانت في ذروتها بعد ظهر اليوم، حيثُ وصلت قذائف الجهات المتقاتلة أحياء في مدينة صيدا، التي وصلت إليها العشرات من آليات الجيش اللبناني.
وتكثفت الاجتماعات في الساعات الماضية للحد من الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني، الذي يطوي يومه الرابع مخلّفًا عشرات القتلى والجرحى وآلاف النازحين.