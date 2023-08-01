واشنطن تراقب الوضع في "عين الحلوة" وسط محاولات لتهدئة الأجواء

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواصل متابعة التقارير "المقلقة" عن تصاعد العنف في مخيم "عين الحلوة" بلبنان.

ودخل وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك، مساء اليوم، إلى مخيم "عين الحلوة"؛ للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل المتقاتلة في المخيم.

ويرافق وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك ممثل عن حركة "أمل" وآخر عن "التنظيم الشعبي الناصري" الذي يرأسه النائب أسامة سعد.