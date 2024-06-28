خطة إسرائيلية للإطاحة بالأونروا و"شطب" قضية اللاجئين الفلسطينيين

"تصفية الوجود الفلسطيني"

وقال الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني يحيى قاعود، إن "مثل تلك الإجراءات تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني من خلال قتل الشاهد الأساس على نكبته منذ أكثر من 76 عامًا".

وأضاف قاعود لـ"إرم نيوز"، أن "ذلك يظهر جليًا من خلال استهداف مقار الأونروا، ومراكز الإيواء، واستباحة كل ما يتعلق بها بالتزامن مع التحريض العلني ضدها، وطلب تعليق التمويل الدولي تحت ذرائع وهمية".

وأوضح أن "تصريحات نتنياهو حول وسم الأونروا بالإرهاب كانت تمهيدًا لحملة تحريض شديدة يسعى من خلالها شطب حق العودة وقرار 194 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وتعتبر فيه الأونروا مؤسسة أفرزها المجتمع الدولي للاجئين الفلسطينين إلى حين عودتهم وتعويضهم".

وأشار الباحث في الشأن الفلسطيني، إلى أن "السبب الوحيد الذي يجب أن تزول من أجله الأونروا هو السبب الذي تشكلّت من أجله، حيث لا يمكن أن يخضع العالم إلى إرادة نتنياهو العدوانية بحق ملايين اللاجئين الفلسطينين".

ورأى قاعود، أن "نتنياهو يبحث عن شريكه الأساس في الهدف وهو المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي قام في حقبته الرئاسية الأولى العام 2017 بتعليق تمويل الأونروا المقدر بـ300 مليون دولار سنويًا من أجل الضغط على الفلسطينيين بقبول صفقة القرن، إلى أن أعاد التمويل الرئيس الحالي جو بايدن مطلع العام 2021".

وكانت إسرائيل ومع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وضعت "الأونروا"، في دائرة الاستهداف العسكري والإعلامي، فأقامت حملات تحريضية ضدها ورفعت شكاوى تدّعي تورط موظفين لديها بأحداث 7 من أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب خبراء، فإن "الأونروا" تعتبر الشاهد الرئيس على نكبة العام 1948، وتهجير قرابة 950 ألف فلسطيني من أرضهم بالقوة، وتحت وقع المجازر الإسرائيلية آنذاك.

وخلال تلك الفترة كانت "الأونروا" تقدم خدماتها للفلسطينيين في مخيمات اللجوء من تعليم، وصحة، ووظائف، ومساعدات شهرية، وغيرها من الخدمات الأساسية.

ولم يتوقف الأمر عند الحملات التحريضية، فاستهدفت إسرائيل مراكز الإيواء التابعة للمنظمة الدولية، وكذلك مؤسساتها الرئيسة وقتلت المئات من النازحين داخل تلك الأماكن، وحاصرتها، وضيّقت الخناق على عملها، وحرّضت دولاً، على رأسها الولايات المتحدة، على تعليق تمويلها للأونروا.

يُشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، تشكلّت بموجب القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وتُعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينين فقط.