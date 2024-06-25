الأونروا: 10 أطفال يفقدون ساقًا أو اثنتين يوميًا في غزة
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن "10 أطفال يفقدون ساقًا أو ساقين كل يوم في قطاع غزة".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، أنه تلك الأرقام التي تستند على أرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "لا تشمل الأطفال الذين خسروا أطرافًا علوية".
وأشار لازاريني إلى أن "10 أطفال في اليوم يعني حوالي 2000 طفل، بعد أكثر من 260 يومًا من هذه الحرب الوحشية"، ومضى قائلًا: "نعلم أيضًا كيف تتم عمليات البتر في ظروف مروعة جدًا، وأحيانًا دون أي نوع من التخدير، وهذا ينطبق أيضًا على الأطفال".
وتحدّث لازاريني عن تقرير نشرته منظمة "سايف ذي تشيلدرن"، وهي منظمة بريطانية غير حكومية، يقدر أن "ما يصل إلى 21 ألف طفل في عداد المفقودين" منذ بداية العدوان على قطاع غزة، إما لأنهم طُمروا تحت الأنقاض أو أُسروا أو دفنوا في قبور مجهولة أو فَقدوا الاتصال بأسرهم وأقاربهم.
وحذّر مجددًا من أنّ "تمويل الأونروا سينفَد بعد نهاية شهر أغسطس/آب المُقبل"، مؤكدًا أن "الوكالة تحتاج إلى 140 مليون دولار حتى نهاية العام".
ومضى لازاريني، قائلًا: "نحن قلقون للغاية بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة"، مبينًا أن "كثافة العمليات العسكرية (الإسرائيلية) في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية أصبحت لافتة".