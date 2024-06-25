الأونروا: 10 أطفال يفقدون ساقًا أو اثنتين يوميًا في غزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن "10 أطفال يفقدون ساقًا أو ساقين كل يوم في قطاع غزة".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، أنه تلك الأرقام التي تستند على أرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "لا تشمل الأطفال الذين خسروا أطرافًا علوية".

وأشار لازاريني إلى أن "10 أطفال في اليوم يعني حوالي 2000 طفل، بعد أكثر من 260 يومًا من هذه الحرب الوحشية"، ومضى قائلًا: "نعلم أيضًا كيف تتم عمليات البتر في ظروف مروعة جدًا، وأحيانًا دون أي نوع من التخدير، وهذا ينطبق أيضًا على الأطفال".