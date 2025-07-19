وزير سوري: المشهد في السويداء معقد والوضع الإنساني "سيئ"

قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية رائد الصالح، إن "المشهد في السويداء معقد جدًا والوضع الإنساني سيئ".

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مشتركة تضم مختلف الوزارات، كما تم تشكيل 21 مركز إيواء في درعا ونحن في طور تجهيز 20 مركزاً آخر.

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وذكر الوزير السوري أنه جرى إسعاف "1747 مصابا وأجلينا مئات العائلات من السويداء حتى الآن"، بحسب وكالة "سانا".

وبيّن أن هناك "قوافل على أبواب السويداء منذ الخميس (الماضي)، وعند توفر الظروف المناسبة سنقدم التدخل المناسب لأهلنا".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت السلطات السورية تفاصيل المراحل الثلاث لاتفاق التهدئة في السويداء، مشيرة إلى بدء انتشار قوات وزارة الداخلية والأمن في المدينة لإنفاذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر رسمي قوله إن القوات ستعمل على فض الاشتباك بين المجموعات المسلحة داخل السويداء وقوات العشائر، تمهيدًا لاستعادة الاستقرار والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المحتجزين.

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وذكر مصدر في وزارة الإعلام السورية أنه جرى تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية مختلفة لتسريع إدخال المساعدات اللازمة وتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية بما يلبي الاحتياجات العاجلة ويعزز التهدئة في إطار تطبيق المرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار مع الوسطاء.

وأوضح أن المرحلة الثالثة تبدأ بعد تثبيت التهدئة بتفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في جميع أرجاء المحافظة بشكل تدريجي ومنظم بما يتماشى مع التوافقات التي جرى التوصل لها سابقاً بما يضمن سيادة القانون تحت مظلة الدولة.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد قال إن الاشتباكات العنيفة تجددت من الجهة الغربية لمحافظة السويداء صباح اليوم السبت، بعد هدوء حذر استمر لبضع ساعات، تطبيقا لاتفاق التهدئة.