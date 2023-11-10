نتنياهو يبحث عن "قوة موثوقة" في القطاع: إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تسعى لغزو أو احتلال أو حكم قطاع غزة لكن ستكون هناك حاجة إلى "قوة موثوقة" لدخول القطاع الفلسطيني إذا لزم الأمر لمنع ظهور تهديدات المسلحين.

وقال نتنياهو في حديث لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية أمس الخميس "نحن لا نسعى لغزو غزة، ولا نسعى لاحتلال غزة، ولا نسعى لحكم غزة".

وأضاف أنه سيكون من الضروري تشكل حكومة مدنية في غزة لكن إسرائيل ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال نتنياهو "لذلك يجب أن تكون لدينا قوة موثوقة يمكنها، إذا لزم الأمر، أن تدخل غزة وتقتل القتلة، لأن هذا هو ما سيمنع عودة ظهور كيان مثل حماس".