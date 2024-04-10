"الغارديان": التكلفة البشرية لحرب غزة لا تقاس فقط بعدد الضحايا

برزت محنة عشرات الآلاف من الأفراد المفقودين في غزة كواقع مروع للعائلات في جميع أنحاء القطاع، بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، التي أشارت إلى الأعداد الكبيرة من المفقودين، وكذلك إلى الجرحى وحالات الأذى النفسي التي لا تحصى في القطاع.

وقالت الصحيفة إنه منذ بداية الحرب، اختفى عدد مثير للقلق من الأشخاص دون أن يتركوا أثرًا، تاركين أحباءهم يعانون من عدم اليقين والألم والحيرة حول مصيرهم.

وتُلخص قصة أحمد أبو جلالة المحنة المؤلمة، التي تواجهها العديد من العائلات في غزة، حيثُ إنه في محاولة يائسة لإعالة أطفاله وسط موارد متضائلة، غامر أبو جلالة بالخروج في ليلة واحدة للحصول على المساعدات الغذائية، ومن المؤسف أنه لم يعد أبدًا، تاركًا عائلته في حالة من العذاب الدائم.