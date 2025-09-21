مقتل 42 فلسطينيًا إثر غارات على قطاع غزة منذ الفجر (فيديو)

قتل أكثر من 40 فلسطينيًا، اليوم الأحد، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، مع استمرار عملية اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة غزة وتكثيف عملياته في الجهة الجنوبية الغربية منها.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية لـ"إرم نيوز" بمقتل 42 فلسطينيًا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، 33 منهم في مدينة غزة.

وقتل 6 فلسطينيين في غارة استهدفت منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، كما قتل 4 فلسطينيين في غارات على حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وفجر اليوم، قتلت غارة إسرائيلية ممرضًا في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وزوجته وطفليه، بعد قصف منزلهم في حي الصبرة.

وقال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش إن القصف جاء بعد استهداف منزل محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لمقتل شقيقه وابنيه وعدد من أقاربه.

وأضاف عبر صفحته في فيسبوك: "هذا الاستهداف الممنهج للطواقم الطبية في غزة يمثل جريمة حرب وإبادة جماعية، ويؤكد السعي لقتل الحياة وحرمان المرضى من أبسط حقوقهم في العلاج".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون، جنوب مدينة غزة، كما نفذ عمليات نسف بوساطة الروبوتات المفخخة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف مماثلة في مناطق شمال مدينة، حيث محور التوغل الثاني للقوات الإسرائيلية باتجاه عمق مدينة غزة.