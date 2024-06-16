بعد تجاهل القيادات.. "الهدنة التكتيكية" تفجّر أزمة جديدة في إسرائيل

فجّر إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اتخاذه قراراً "تكتيكياً" يوقف بموجبه أنشطته العسكرية في جنوبي قطاع غزة، لأغراض إنسانية، أزمة حادة جديدة في إسرائيل.

وكان الجيش ألحق بيانه الأول حول إعلان "الهدنة التكتيكية" تلك، بتوضيح "استدراكي" أكد فيه أن القتال سيستمر وأن العملية العسكرية في رفح لن تتوقف.

وأشعل ذلك القرار غضب أوساط عديدة في إسرائيل، بعضها رفض القرار مثل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وبعضهم الآخر تفاجأ بالخطوة كغيره من المتابعين العاديين، وهنا كانت الصدمة.

وفاجأت وسائل إعلام إسرائيلية الجميع عندما أكدت أنه لم يتم إبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت مسبقاً بقرار الجيش بشأن "الهدنة التكتيكية" في منطقة رفح.

وكذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن وزير الدفاع غالانت لم يعرف مسبقاً بقرار "الهدنة التكتيكية" في جنوب قطاع غزة، لافتة إلى أن الجيش اضطر لإصدار بيان توضيحي بعد ذلك.