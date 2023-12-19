اليونيسف و"الصحة العالمية" تعبران عن الغضب إزاء الهجمات على مستشفيات غزة

عبر متحدثان باسم وكالتين تابعتين للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن غضبهما وعدم تصديقهما للوضع في مستشفيات غزة، حيث لا توجد الإمدادات الأساسية اللازمة لعلاج الجرحى ويُقتل الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر جراء الصراع المستمر.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" "أنا غاضب لأن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر الأطراف بالمستشفيات يُقتلون في تلك المستشفيات".