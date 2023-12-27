خبراء: المرحلة الثالثة من حرب غزة تمهد لـ"منطقة عازلة"

أثارت التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن استعداد إسرائيل للانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، التساؤلات حول شكل التحرك العسكري الإسرائيلي خلال هذه المرحلة، بعد أكثر من ثمانين يومًا من القتال.

وحسب التقارير، فإن "الجيش يستعد للانتقال للمرحلة الثالثة خلال الأسابيع المقبلة، وتتضمن إنهاء المناورات البرية، وذلك وفقًا للإنجازات العملياتية"، مبينة أن المرحلة الثالثة تشمل إنهاء المناورة البرية بالقطاع.

كما تشمل المرحلة، وفقًا للتقارير، "تخفيض القوات الإسرائيلية وتسريح القوات الاحتياطية، واللجوء للغارات الجوية، وإقامة منطقة عازلة على الحدود بين إسرائيل والقطاع، والاستمرار بهجمات مركزة على غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية والبرية بالقطاع، وقد طالب سكان مناطق "شرق الوسط"، وتحديدًا مخيم البريج، بإخلاء منازلهم بشكل فوري، فيما قصفت طائراته شرق مخيم المغازي القريب من حدود إسرائيل.

وفي قراءة لهذه التطورات أكد الخبير في الشأن العسكري، اللواء واصف عريقات، أن "المرحلة الثالثة من الحرب الإسرائيلية على غزة ستكون مختلفة عن المرحلتين السابقتين"، لافتًا إلى أنها ستكون الأخيرة للحرب وستركز على إقامة المنطقة العازلة.