النزاع حوَّل سوريا إلى "مختبر" للطائرات المسيرة

وبعد سوريا، تستخدم الطائرات المسيرة المتفجرة الإيرانية والروسية والأمريكية "على نطاق واسع" في أوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/فبراير.

وفي شمال سوريا، تعول القوات التركية بشكل كبير على الطائرات المسيرة، التي لعبت دورًا في عملياتها العسكرية التي شنتها منذ العام 2016 وتمكنت من خلالها من السيطرة على مناطق حدودية.

وأورد تقرير "باكس" أن المسيرات التركية شنت أكثر من 60 غارة ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشرق سوريا بين كانون الأول/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الحالي، مشيرًا إلى أن طائرة "بيرقدار تي بي 2" تعتبر من "أكثر المسيرات الحربية التركية شهرة، وقامت بدور رئيسي في نزاعات ليبيا وناغورني قره باغ وإثيوبيا وأخيراً في أوكرانيا".

وأثبتت الحرب أنها "أفضل مختبر" للطائرات من دون طيار الروسية، وقد سمحت لموسكو أن تقيم مسيرات حلفائها وأن تختبر مسيراتها المقاتلة وأسلحتها، وفق التقرير الذي أشار إلى دور مهم لعبته المسيرات الروسية في تغيير مسار الحرب لصالح قوات الجيش السوري.

وقدمت إيران طائرات مسيرة لحلفائها من الفصائل العراقية المتواجدة أيضاً في سوريا، خصوصاً في شرق البلاد، كما قدمت لـ"حزب الله" اللبناني الذي يملك أساساً قدرات متطورة في سلاح المسيرات، إلا أن مشاركته في القتال في سوريا عززت من خبراته في هذا المجال.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن قوات الجيش السوري استخدمت ستة أنواع مختلفة من المسيرات الإيرانية.

وحولت مجموعات إرهابية بينها تنظيم "داعش" و"هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً)، مسيرات تجارية إلى سلاح حربي.