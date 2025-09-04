إسرائيل تدعو فرنسا لمعاودة النظر في عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، إن الوزير جدعون ساعر حثّ باريس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، على معاودة النظر في خطتها للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال ساعر إنه "لا مجال" لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما دامت باريس "مصرة على مبادراتها وجهودها التي تضر بمصالح إسرائيل".

أخبار ذات علاقة ماكرون: خطط نتنياهو في غزة والضفة لن توقف حركة الاعتراف بفلسطين

وأمس الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الرئيس الفرنسي كان قد طلب "زيارة سريعة" لإسرائيل، لكنه تلقى رسالة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض ذلك حال أصرّ على المضي قدمًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووفق تقرير لهيئة البث، نقل نتنياهو إلى ماكرون رسالة، ردًا على طلبه، مفادها أنه "يجب عليه التراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية مقابل زيارة إسرائيل"، لكن الرئيس الفرنسي رفض ذلك.



