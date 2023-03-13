تقرير يكشف كيف هربت إيران أسلحة حساسة لسوريا خلال الزلزال

كشف تقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن إيران قامت بتهريب أسلحة "متطورة وحساسة"، بالتعاون مع حزب الله اللبناني، لسوريا، مستغلة أزمة الزلزال الإنسانية.

وذكر التقرير أنه "في الوقت الذي كان الجميع فيه منشغلاً بتداعيات فاجعة الزلازل التي ضربت الأراضي السورية والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، كان قادة حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني يضعون خططًا لاستغلال الوضع لتهريب معدات عسكرية متطورة إلى سورية".

وأفاد تقرير المرصد، نقلاً عن مصادر لم يسمها، بأن إيران وحلفاءها "استغلوا تدفق المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلازل من الأراضي العراقية إلى مواقعها في دير الزور".

وبحسب المصادر، بدأ الأمر بعقد "اجتماع قرب مدينة القائم في الأراضي العراقية مساء يوم 6 فبراير/شباط 2023 عشية الزلزال، ضم قادة من الحرس الثوري الإيراني وقادة آخرين من الميليشيات الإيرانية الموالية لإيران في سورية والعراق، وقادة من حزب الله اللبناني".

"وحضر الاجتماع القيادي في الحرس الثوري إقبال بور والقيادي أبومهدي الزاهدي الذي يعد قائد فيلق القدس في سوريا، حيث جرى التنسيق للاجتماع بشكل عاجل من قبل الحرس الثوري الإيراني".

وبحسب التقرير، "تمحور الاجتماع حول وضع خطة مستعجلة بطلب إيراني من أجل القيام بإدخال معدات عسكرية حساسة داخل قوافل الإغاثة البرية إلى الأراضي السورية لصعوبة نقلها عبر الجو، وجرى الاتفاق على أن تقوم الشاحنات الإيرانية بذاتها بنقل المعدات وإدخالها الى الأراضي السورية وعدم تبديلها في العراق كما جرت العادة سابقاً من خلال نقل أي معدات أو مواد عسكرية إلى سوريا عبر شاحنات عراقية".

وقالت المصادر إن "القيادي في الحرس الثوري إقبال بور طلب خلال الاجتماع توخي الحذر أثناء العمل في الأراضي العراقية والسورية من الجواسيس، بالإضافة لطلبه إدخال الشاحنات من معبر القائم الحدودي الرسمي وعدم استخدام المعابر غير الرسمية لعدم لفت الانتباه".