"الجهاد الإسلامي" تعلن فقد الاتصال بمجموعة تحتجز رهينة إسرائيليًا

أعلن الناطق باسم "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، فقدَ الاتصال بمجموعة تأمين حياة أحد الرهائن، منذ أمس الاثنين.

وأفاد "أبو حمزة"، في بيان، بأن الحركة فقدت الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن تأمين الجندي الإسرائيلي "روم بريسلافسكي"، وهو أحد الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجوم 7 أكتوبر.

أخبار ذات علاقة رهينة إسرائيلي محرر يفجر مفاجأة حول قائد حماس الجديد (فيديو إرم)

وحمّل بيان الجهاد الإسلامي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن حياة الرهينة، في إشارة إلى عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، التي قد تكون وراء فقد الاتصال بالمجموعة المؤمّنة للجندي الرهينة.