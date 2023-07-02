"الجهاد الإسلامي" تستعد لمواجهة عسكرية ضد إسرائيل في الضفة الغربية

قال الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، في مقابلة مع إحدى الصحف الإيرانية، إن "حركة الجهاد الإسلامي تستعد لتأسيس كتائب قتالية جديدة في أنحاء الضفة الغربية وتسليحها".

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أكد النخالة أن "حجم وقدرة هذه الكتائب ستكون متعددة الاستعمالات حسب الإمكانات المتاحة"، مشيراً إلى أن هذا "لن يستبعد مشاركة نشطاء تابعين لحركة حماس ومنظمات فلسطينية مسلحة أخرى في العمليات".