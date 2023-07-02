"الجهاد الإسلامي" تستعد لمواجهة عسكرية ضد إسرائيل في الضفة الغربية
قال الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، في مقابلة مع إحدى الصحف الإيرانية، إن "حركة الجهاد الإسلامي تستعد لتأسيس كتائب قتالية جديدة في أنحاء الضفة الغربية وتسليحها".
وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أكد النخالة أن "حجم وقدرة هذه الكتائب ستكون متعددة الاستعمالات حسب الإمكانات المتاحة"، مشيراً إلى أن هذا "لن يستبعد مشاركة نشطاء تابعين لحركة حماس ومنظمات فلسطينية مسلحة أخرى في العمليات".
وأضاف أن "الجهاد الإسلامي" ستستفيد أيضاً من "مساعدة حركة فتح" على حدّ وصفه، موضحاً أن "مساعدة وتسليح هذه الجماعات سيسهم في توسيع المقاومة الفلسطينية".
وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فقد طرأت زيادة كبيرة في عدد الهجمات على الطرق والشوارع ضد إسرائيليين في الضفة الغربية في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وتم تسجيل 1369 حادثة رشق حجارة، و174 حادثة إلقاء زجاجات مولوتوف. و85 حالة استخدام عبوات ناسفة. كما جرت مؤخراً محاولة لإطلاق صواريخ من منطقة جنين باتجاه مستوطنة رام أون في جلبوع.
المصدر: صحيفة "معاريف" العبرية