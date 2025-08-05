نتنياهو يميل للاحتلال الكامل.. اجتماع أمني إسرائيلي حاسم حول غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيعقد اجتماعا حاسما يوم الخميس المقبل، وذلك في ظل مناقشات داخلية متقدمة بشأن احتمال اتخاذ قرار بالاحتلال الكامل لقطاع غزة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن المشاورات الأمنية التي دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول مسار الحرب في قطاع غزة قد انتهت.

وذكرت الهيئة، نقلا عن مصادر حكومية، أن اجتماعا لاحقا سيعقد لمجلس الوزراء الأمني المصغر وآخر موسع لبحث خيارات التصعيد.

بدورها، أكدت صحيفة جيروزاليم بوست أن "نتنياهو يميل إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن احتلال غزة بالكامل".

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن النقاش الأمني الذي استمر ثلاث ساعات شهد عرضا من رئيس أركان الجيش حول البدائل المطروحة لمواصلة العمليات، مضيفا أن الجيش "مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري الأمني والسياسي".

من جهتها، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن التوجه الجديد نحو احتلال القطاع يأتي بعد نحو عامين من الحرب، وذلك في أعقاب انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس. ونقلت عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن الجيش سينفذ القرارات السياسية "باحترافية".

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ووفقا لتقارير متعددة، فإن الحكومة الإسرائيلية قد تمنح الجيش تفويضا بالسيطرة العسكرية الكاملة على غزة، وهي خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005، والذي يعتبره اليمين الإسرائيلي أحد الأسباب التي سمحت لحماس بالسيطرة على غزة وتعزيز قوتها.