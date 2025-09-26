عشرات القتلى والجرحى في غزة وإنذار إسرائيلي بنسف برج سكني (فيديو وصور)

قتل 24 فلسطينيًا الجمعة، في عمليات استهداف وإطلاق نار نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل مواصلة اجتياح مدينة غزة من أكثر من محور.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن 8 فلسطينيين قتلوا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات قرب مراكز توزيعها في وسط وجنوب قطاع غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على حي الرمال وحي الشاطئ غرب مدينة غزة، كما واصل عمليات قصف مدفعي على حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف في منطقة تل الهوا، وفي حي الصبرة إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء لمحيط برج المجمع الإيطالي غربي مدينة غزة، تمهيدًا لنسفه بالكامل.

وقال الجيش الإسرائيلي: "إنذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال، سيهاجم الجيش مبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره".

ودعا سكان المناطق المحيطة به إلى إخلاء منازلهم باتجاه منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.