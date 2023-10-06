تونس.. قاضٍ يأمر بسجن المعارضة عبير موسي

أصدر قاضٍ تونسي، الخميس، قرارًا بسجن عبير موسي المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيّد، بعد يومين من اعتقالها قرب مدخل القصر الرئاسي، وذلك وفقًا لما قاله المحامي نافع العريبي لوكالة "رويترز".

واستمر التحقيق مع "موسي" زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد تشكيلات المعارضة الرئيسة، لساعات، بينما تجمّع أنصارها، خلال يوم الخميس، أمام قصر العدالة في العاصمة، ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنها، وشعارات مناهضة للرئيس سعيّد.

وألقت الشرطة القبض، خلال العام الجاري، على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي، ويواجه بعضهم تهمًا بالتآمر ضد أمن الدولة، ووصف الرئيس سعيّد المعتقلين بأنهم "إرهابيون، وخونة، ومجرمون".

وقال المحامي العريبي: "بعد 5 ساعات من التحقيق أصدر القاضي قرار إيداع في السجن ضد موسي بشبهة معالجة بيانات شخصية، وعرقلة الحق في العمل، والاعتداء بقصد إثارة الفوضى".