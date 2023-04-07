وزير الدفاع اللبناني: التصعيد في الجنوب تهديد للأمن والاستقرار

قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، اليوم الجمعة، إن القصف الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان يمثل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو بمقر وزارة الدفاع شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، تطرق اللقاء إلى ما يشهده الجنوب من تصعيد، واعتبر سليم أن "هذا التطور يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في الجنوب".



وذكرت الوكالة أن الوزير "أكد أن لبنان يلتزم قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وشدد على أن الجيش كان وسيبقى حريصًا على أقصى درجات التعاون مع اليونيفيل واتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار والهدوء في الجنوب"، موضحا أن "الجهوزية دائمة للتصدي لأي عدوان".