مقتل 11 جنديا صوماليا في هجوم لحركة الشباب على معسكر للجيش

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محمد عثمان، الذي وصفته بأنه قائد ميليشيا محلية حليفة للسلطة: "فجّر المسلحون في البداية مركبة محمّلة بالمتفجّرات ثم هاجموا معسكرا للجيش في هوادلي على بعد 60 كيلومترا شمالي العاصمة مقديشو".

وأضاف عثمان أن 11 عنصرا من الجيش، بينهم قائد وحدة عسكرية قُتلوا، وقُتل عشرات المتشددين.

وتشن حركة الشباب، هجمات دامية بين فترة وأخرى، وقتلت آلاف الأشخاص في تفجيرات منذ العام 2006.

في المقابل، تشن الحكومة الصومالية عمليات مضادة، ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة أنها قتلت "عبد الله نادر"، أحد مؤسسي حركة الشباب المتشددة، في عملية مع "شركاء دوليين".