لتثبيت وقف إطلاق النار.. قوة فلسطينية مُشتركة تنتشر ‏بمخيم عين الحلوة

وبينت أن الانتشار جاء بعد أن جرى تعزيز القوة بنحو 70 ضابطًا وعنصرًا مبدئيًا على أن يصل العدد لاحقًا إلى 170 عنصرًا في النقاط كافة، التي تم تشكيلها من مختلف القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية استناداً لمقررات "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في منطقة صيدا الساحلية.

وأشارت الوكالة إلى أن القوة ستنتشر في نقطتين إضافيتين، وذلك بعد إخلاء مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من المسلحين، تحسم موعد تنفيذها جلسة تشاور لهيئة العمل الفلسطيني المشترك لتنهي بعدها تطبيق آخر البنود القاضي بتسليم المطلوبين بمقتل العرموشي ورفاقه الأربعة.

وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة اللواء محمود العجوري، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن "جميع القوى الفلسطينية والإسلامية شاركت بهذه الخطوة (انتشار القوة المشتركة) والجميع باركها".