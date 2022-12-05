هل يؤدي "الاتفاق الإطاري" إلى حل الأزمة السودانية؟

تباينت ردود الفعل في السودان عقب التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بين المكونين العسكري وقوى مدنية اليوم الإثنين، حول ما إذا كانت الخطوة ستقود إلى حل الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد من أكتوبر العام الماضي أم تزيد من تعقيدها.

ويعد حزب الأمة القومي، المؤتمر السوداني، التجمع الاتحادي، المؤتمر الشعبي، الاتحادي الأصل - مجموعة الحسن الميرغني-، التحالف السوداني، الجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس والبعث القومي بقيادة كمال بولاد، تجمع المهنيين "ب" من أبرز الموقعين على الاتفاق الإطاري.

فيما قاطع التوقيع كل من الحرية والتغيير"الكتلة الديمقراطية" بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي والاتحادي الأصل - مجموعة جعفر الميرغني- ورئيس تنسيقيات شرق السودان الناظر محمد الأمين ترك، ونداء أهل السودان، والتيار الإسلامي العريض، والحزب الشيوعي، ولجان المقاومة بالخرطوم، والبعث العربي الاشتراكي، وقوى الحراك الوطني بقيادة التجاني السيسي وحزب الأمة برئاسة عبدالله مسار.

اتجاه صحيح

ويؤكد القيادي بالمؤتمر الشعبي، عبد العال مكين، وهو أحد الأحزاب التي وقعت على الاتفاق، أن الخطوة ستقود إلى حل الأزمة السودانية.

ويستند مكين في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين يمضي في الاتجاه الصحيح بعد إجراء ملاحظات وتعديلات عليه، قائلًا "ذلك سيؤدي إلى إخراج الاتفاق الإطاري بصورة فيها نوع من التوافق والتراضي"، مبينًا أن التسوية ستستمر لأجل إلحاق القوى الرافضة لها.