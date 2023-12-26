بلدية رفح تعتزم إنشاء مخيمات لإيواء النازحين

أعلنت بلدية محافظة رفح في غزة، الاثنين، أنها بدأت بتمهيد الأرض لتسهيل بناء مخيمات جديدة لإيواء النازحين في خربة العدس شرق المحافظة، للقادمين من المحافظات الوسطى وخان يونس.

وقال رئيس البلدية حمد الصوفي، لـ"إرم نيوز"، إن "محافظة رفح أصبحت متخمة بشكل لا يصدق وسط تكدس رهيب للنازحين بدون أي تجهيزات مسبقة ولا معونات ولا تعزيز لصمود المواطنين"، مضيفا أن "نحو مليون مواطن يعيش في بقعة صغيرة لا تتجاوز 100 كيلو متر مربع في المحافظة، 80٪ منهم نازحون".