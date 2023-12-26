بلدية رفح تعتزم إنشاء مخيمات لإيواء النازحين
أعلنت بلدية محافظة رفح في غزة، الاثنين، أنها بدأت بتمهيد الأرض لتسهيل بناء مخيمات جديدة لإيواء النازحين في خربة العدس شرق المحافظة، للقادمين من المحافظات الوسطى وخان يونس.
وقال رئيس البلدية حمد الصوفي، لـ"إرم نيوز"، إن "محافظة رفح أصبحت متخمة بشكل لا يصدق وسط تكدس رهيب للنازحين بدون أي تجهيزات مسبقة ولا معونات ولا تعزيز لصمود المواطنين"، مضيفا أن "نحو مليون مواطن يعيش في بقعة صغيرة لا تتجاوز 100 كيلو متر مربع في المحافظة، 80٪ منهم نازحون".
وأردف أن "هذا الكم الهائل من النازحين والمواطنين يحتاج إلى تدخل أممي ودولي عاجل من قبل الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين لرعايتهم وتوفير المساعدات الغذائية والإنسانية لهم فضلًا عن توفير أماكن للإقامة في ظل البرد الشديد والأمطار".
وأفاد الصوفي بأن "الجيش الإسرائيلي يتعمد اتباع سياسة الغموض في عمليته العسكرية المقبلة في رفح كون لها خصوصية لمحاذاتها للحدود المصرية، فضلًا عن كونها أصبحت المحافظة الأكثر اكتظاظًا من بين محافظات القطاع".