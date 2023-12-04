ألمانيا تطالب إسرائيل بحماية "فعلية" لمدنيي غزة

حضّت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين، إسرائيل على ضمان حماية "فعلية" لمئات آلاف المدنيين وسط حربها مع حركة حماس في غزة مع توسيع الجيش عمليات التوغل في القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سيباستيان فيشر خلال مؤتمر صحافي روتيني:"نتوقع من إسرائيل ألّا تكتفي بحض المدنيين على مغادرة منطقة الخطر، بل أن يكون بإمكانهم العثور فعليًا وبصورة واقعية على ملاذ آمن في موقع آخر"، معتبرًا أن "الكثير من المدنيين قتلوا حتى الآن في هذه الحرب".

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية، إسرائيل على تضييق منطقة القتال، وتقليل عدد الخسائر في صفوف المدنيين.