التحالف الدولي يستهدف مخزنًا للسلاح في الحديدة

شنَّت طائرات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، غارات جوية جديدة على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي، استهدف بعضها مخزنًا للسلاح، في محافظة الحديدة المطلّة على مياه البحر الأحمر، غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية في المحافظة لـ"إرم نيوز"، إن غارات جوية استهدفت مخزنًا للأسلحة تابع لميليشيا الحوثي، في إحدى المزارع بمنطقة "الطائف"، جنوبي مديرية الدريهمي، وسط الحديدة.

وأشارت المصادر إلى توالي الانفجارات لبعض الوقت، من الموقع عقب استهدافه، وسط تناثر الشظايا وتطايرها إلى بعض المناطق المأهولة القريبة من المنطقة المستهدفة، دون وقوع أية أصابات في صفوف المدنيين حتى الآن.

من جانبها، أكدت ميليشيا الحوثي في أخبار بثتها قناة "المسيرة"، استهداف منطقة "الطائف" بالدريهمي بثلاث غارات جوية، من قبل الطائرات الأمريكية البريطانية، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وخلال الساعات الماضية، أشارت القناة ذاتها، إلى استهداف المجمع الحكومي بمديرية الجبين في محافظة ريمة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بأربع غارات جوية.